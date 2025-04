Real Madrid é eliminado porque o raio não cai todas as vezes no mesmo lugar

A temporada do Real Madrid não é das melhores. Nos últimos cinco jogos, o time só venceu uma partida e perdeu três, duas para o Arsenal. Um par desses revezes aconteceu em seus domínios.

Já no campeonato espanhol, os merengues estão a quatro pontos do líder, Barcelona, que marcou 84 gols, 20 a mais do que a equipe de Carlo Ancelotti. São números, são fatos.

Nesse cenário, a eliminação para o conjunto inglês na Champions League foi natural consequência de uma temporada errática. Acontece com todos os clubes em algum momento.