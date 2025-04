Se Bruno Henrique não provar inocência, punição deverá ser de outro patamar

O suposto envolvimento de Bruno Henrique em ações com intuito de beneficiar apostadores é espantoso. Custa a crer, partindo da ideia de que são autênticos os diálogos vistos nos prints de WhatsApp divulgados pela Policia Federal.

Sim, suposto, porque ele tem direito à sua versão, embora as evidências façam defendê-lo parecer missão quase impossível. São diálogos mais do que comprometedores. Supera os limites do absurdo alguém tão bem remunerado se envolver nisso. E por tão pouco, proporcionalmente.

Sem falar no mais relevante e muitas vezes deixado à margem nas discussões sobre tais episódios: é desonesto forjar ou combinar ações com o objetivo de lucrar com apostas. Só isso bastaria para encerrar qualquer debate.