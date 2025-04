Conmebol toma medida pífia de sempre após mortes no Chile: jogo sem público

A Conmebol tem critérios disciplinares no mínimo difíceis de entender. O rigor é enorme contra a alegria do futebol. Times que foram recebidos por seus torcedores com festa e pirotecnia vêm atuando sem público nas partidas subsequentes.

Detalhe: as espetaculares recepções das equipes entrando em campo viralizaram nas redes sociais, foram vistas por torcedores do mundo inteiro, com enorme admiração. Ninguém morreu.

Já o confronto no lado externo do estádio em Santiago, teve duas mortes, o que gerou a revolta dos torcedores da Barra que estavam no interior da cancha do Colo-Colo. Com a consequente invasão do gramado e interrupção do cotejo.

Casos de racismo geram multas e inúteis, até aqui, campanhas de conscientização. Já a xenofobia não é combatida como deveria. Agora, ninguém sabe de quem serão os pontos de uma partida na qual claramente a responsabilidade é local, não dos visitantes.

Mas, como de hábito, já proibiram o público nos próximos jogos, quando na realidade, a entidade deveria decidir de quem serão os pontos da partida que se passou. Claramente para ela é mais fácil tomar decisões que não resolvem um problema, e o empurram para frente, com a barriga.