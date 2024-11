O time em má fase e o jogador que 'não entende' a própria substituição

"Não entendi. Mas como falei. O Cruzeiro não é só o Matheus. Temos um elenco muito bom. Ele achou que tinha que trocar, tenho que aceitar, sou profissional. Mas tá tudo certo. Tenho que aceitar."

As palavras de Matheus Pereira após a derrota do Cruzeiro, completo, para os reservas do Flamengo diz muito sobre a falta de autocrítica de muitos jogadores de futebol. Como assim, não entendeu?

Apesar de ter se classificado para a final da Copa Sul-americana, dia 23, diante do Racing, em Assunção, no Paraguai, o time mineiro se arrasta no Brasileirão. Já são sete partidas sem vitória.