Duas empresas e site alertaram o caso Bruno Henrique, que já teve CNH falsa

Sempre que um grande volume de apostas aparece de maneira incomum nesse mercado, empresas que fazem rigoroso acompanhamento do setor observam, identificam e alertam para a possibilidade de algo errado estar acontecendo. Foi assim que surgiu a suspeita de que Bruno Henrique estaria envolvido em ação do gênero.

O blog apurou que a casa de apostas Betano reportou o volume incomum de apostas e cartão para o atacante do Flamengo na derrota para o Santos por 2 a 1, no campeonato brasileiro do ano passado. Duas empresas diferentes, a International Betting Integrity Association (IBIA) e a Sportradar, detectaram a movimentção que despertou suspeitas.

A operação Sport-fixing apura possível manipulação por intermédio de cartões, por exemplo, em jogos do Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado. O jogo em questão aconteceu em 1º de novembro de 2023, no estádio Mané Garrincha, e Brasília. Na ocasião os rubro-negros ainda alimentavam esperanças de título.