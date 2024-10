MP prepara uma série de medidas para asfixiar a torcida Mancha Verde

O pedido de prisão de seis integrantes da Mancha Verde, que seriam participantes da emboscada aos ônibus da Máfia Azul, é apenas o começo de uma série de ações contra a organizada do Palmeiras e daqueles que fizeram parte do ataque ao amanhecer de domingo. O blog conversou com fontes do Ministério Público de São Paulo (MPSP) a respeito e apurou que estão sendo preparadas medidas duríssimas que poderão asfixiar a torcida.

O MPSP convocou o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) para entrar na investigação, vem conversando com juízes e acompanhando o trabalho da polícia civil. A Drade (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva) segue identificando participantes do ato com uso de tecnologia e inteligência policial.

O entendimento do MPSP é de que havia uma grande organização prévia, e que não se faz uma operação de tal magnitude da noite para o dia, durante a madrugada, com 150 pessoas, elevado nível de sofisticação e hierarquia. Para o Ministério Público, é evidente que ninguém combina em poucas horas que haverá um encontro em determinado quilômetro de uma estrada porque dois ônibus se aproximam. Esse é um enorme agravante, por sinal.