Mauro: Título do Corinthians não faz com que trabalho de Ramón seja bom

Segundo o colunista, o clamor pela troca de comando no São Paulo vai aumentar com Dorival livre no mercado. O treinador foi demitido da seleção na última sexta (28).

Apesar disso, Arnaldo acredita que um possível retorno de Dorival (técnico do título inédito da Copa do Brasil em 2023) não é garantia de bom desempenho no Brasileirão.

A possibilidade da troca cresce pela disponibilidade do Dorival, que para mim não seria garantia nenhuma. Quando Dorival foi técnico do São Paulo, a janela de contratações do São Paulo foi Lucas e James, e o Brasileirão do Dorival foi ruim.

Agora, com o Dorival na praça, claro que a pressão sobre o Zubeldía cresce.

Arnaldo Ribeiro

Assista ao vídeo: