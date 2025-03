Memphis apresenta muito pouco para um jogador tão caro, diz Mauro Cezar

Para ficar em cima da bola, fazer uma presepada em cima da outra, contrata o Soteldo. É mais barato.

Mauro Cezar

No título do Corinthians sobre o Palmeiras, Memphis subiu na bola no fim do clássico, o que gerou uma confusão entre os jogadores.

Com bola rolando, ele deu a assistência para Yuri Alberto marcar o gol que decidiu o confronto, no jogo de ida, no Allianz Parque.

