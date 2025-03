Jorge Jesus quer a seleção e diz que não tem problema algum com Neymar

Quarto colocado nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026, o Brasil volta a jogar em 4 de junho, como visitante, contra o Equador. No dia 9 do mesmo mês, recebe o Paraguai, invicto há oito jogos, em quinto, mas com a mesma pontuação dos brasileiros.

O Al-Hilal segue na Liga dos Campeões da Ásia, jogará em casa no dia 25 de abril contra os sul-coreanos do Gwangju. Caso chegue à final, ela está programada para o estádio King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita, em 3 de maio. O time de Jesus está em segundo no campeonato nacional, que termina em 26 do mesmo mês.

Portanto, uma rescisão teria que ser negociada com o clube árabe, para que ele o deixasse antes do Mundial de Clubes da Fifa, que começa em 14 de junho, nos Estados Unidos. Assim, o técnico estaria livre para comandar a seleção brasileira em junho.

Jesus estará à frente do time da CBF nesses jogos? "Ninguém falou comigo até hoje", completou o treinador. O tempo corre e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, terá que decidir. Na Arábia Saudita, certamente o celular do português segue de bateria cheia. A ver.

