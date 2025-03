Mauro Cezar: Jorge Jesus está só esperando a CBF ligar, ele vem correndo

Ele é um técnico padrão internacional. Se ele falasse inglês, não ficasse só em Portugal, ele teria tido uma trajetória. E o Jorge Jesus vai fazer 71 anos agora. Então, em tese, é a última oportunidade dele para a Copa do Mundo com uma seleção que pode ser campeã. O Brasil tem condições de ter o time campeão. Então, eu acho que é a melhor opção.

Segundo alguns colegas que apuraram, ele é o plano B, o plano A é quase impossível, o Ancelotti. Quem vai definir é o presidente do Real Madrid, é o Florentino. Se ele falar não vai, não vai. Ele tem contrato até a outra temporada, eles teriam que romper.

Ele está envolvido em todas as competições, Copa do Rei, Campeonato Espanhol, Champions League e tem o Mundial de Clubes. Quer dizer, tem quatro competições. O Real Madrid vai abrir mão do técnico assim para a Seleção Brasileira em contrato? É muito difícil.

Mauro Cezar

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)