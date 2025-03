Palmeiras vive mau momento e repórteres têm, sim, que questionar

Algo raro aconteceu na coletiva de imprensa do Palmeiras após o empate sem gols com o Botafogo, no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira teve a má (mais uma) atuação de sua equipe questionada.

O repórter Pedro Marques, da Jovem Pan Esportes, fez sua pergunta a respeito do repertório do time. O técnico Abel Ferreira abordou outro aspecto do futebol e não o respondeu diretamente.

Quem ficou sem saber o que ele teria a dizer a respeito não foi o jornalista, mas sim a torcida palmeirense, muito insatisfeita com o momento ruim do time. O jogo deste domingo só deu motivos para preocupação.