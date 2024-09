Com base em que Dorival afirma que Brasil irá à final da Copa do Mundo?

"Estaremos na decisão da Copa do Mundo, podem acreditar. Podem me cobrar." A frase de Dorival Júnior no final da entrevista coletiva pré-Paraguai x Brasil, pelas eliminatórias, soa como bravata. Com base em que ele, ou qualquer outro ser humano, pode afirmar isso?

Claro, é uma declaração impactante, repercute, gera manchetes e comentários, como o que você está lendo. Mas não existe nada que sustente tal afirmação, ainda mais com o Mundial de 2026 tão distante quanto a seleção brasileira do bom futebol.

Na prática, a realidade mostra um trabalho até aqui fraco do treinador, que justamente nas aparições diante dos jornalistas, não aparenta ter ideia de como fazer para o time funcionar melhor. O trajeto é longo e até aqui ele não parece ter um bom GPS.