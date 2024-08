Flamengo vence o Bahia fora de casa em atuação com as digitais de Tite

Uma finalização certa em toda a partida. Foi a do gol de Bruno Henrique, em bela cabeçada após um salto sensacional, aproveitando o cruzamento venenoso do uruguaio De La Cruz. Assim o Flamengo venceu o Bahia, em Salvador, no jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Os rubro-negros foram pressionados em momentos do jogo, como na primeira metade da etapa inicial, mas suportaram bem, o goleiro Matheus Cunha se mostrou seguro e assim pavimentaram o triunfo na Fonter Nova. Os desfalques pesam, por isso, inclusive, foi excelente nas circunstâncias.

Essa foi uma vitória com as características mais claras do treinador. Fora de casa, desgastado e desfalcado, mas ainda assim um time que consegue conter o adversário sem levar o gol, mesmo nos momentos mais difíceis, que aproveita as raras chances criadas e vence.