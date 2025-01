Conhecereis a verdade!

Do Blog "O Comentarista"



Rapaz, que período movimentado! Tenho ouvido e lido tanta novidade! Que o governo vai taxar o fax, parece. Doideira! Mas ninguém nem usa mais isso! Mas me garantiram. Falaram que é só taxação, taxação, taxação. Que, se mandar muito fax, o ministro acaba sabendo de tudo, porque conseguem captar as mensagens e aí vão pôr um imposto.



Depois falaram que isso fez o dólar subir, porque tem um déficit de fiscais para vigiar e cobrar os impostos do fax. E que, se não aumentar o total de fiscais, o pessoal das igrejas vai pedir aumento das juras, o que deixou a população mais descontente, e que por isso votou no Trâmpi, que prometeu ajudar o Brasil e enviar de volta vários brasileiros que moram lá, para trabalhar aqui de fiscais de fax e diminuir aquele déficit para as igrejas não aumentarem as juras, que são pagas em dólar.



No futebol, como todo ano nessa época, tem especulação de que time tal comprou ou vai comprar jogador tal. E reaparecem jogadores que eu nem sabia que estavam jogando ainda: Denilson, Adriano, Romário, etc. Vi uns gols deles nuns cortes do Iutúbi, não entendi, nem sei quem os contratou. Aí tinha time querendo comprar o Messi, parece que é o Corinthians, mas me disseram que o presidente do Corinthians tinha caído, só que nas redes acho que era ele toda hora falando "ainda estou aqui", e que o São Paulo, que agora é presidido pelo Fernando Montenegro, que era do Botafogo, e é pai do Torres, que foi capitão nos anos setenta, não sei se do mesmo batalhão do Bolsonaro, então, que o time estava disputando e ganhou de fato o Oscar, que este ano foi na China, e que o Palmeiras estava à caça de uns vinte jogadores, mas o Dudu não concordou e falou pra presidente só caçar anu ou jacu, um bicho desses.



Mas esquisito mesmo foi que, em vez de anunciarem que o Santos ia comprar um jogador, noticiaram que é um jogador que vai comprar o Santos, achei que era o Rei, mas dizem que é alguém da praia do Zé Menino, o Ney. Falando nisso, o mar de Santos e da região está todo contaminado com um tal de PCC, que parece que é um vírus ou uma moeda de criptonita, uma coisa assim, eu até pensei em pedir notícias para um amigo meu do litoral, mas fiquei com medo: se vão taxar o fax, que ninguém usa mais, imagine o zap! Aí desisti.



Com tanta coisa ocorrendo, estou intensificando meus comentários nas notícias na internet e minhas postagens no tuíter, para ajudar o pessoal a ficar por dentro de tudo. No face eu não posto mais, porque parece que o dono resolveu que ninguém pode ler mais nada que escreverem lá. Será que é porque decidiram cobrar taxa do face também? Vou perguntar pro xatigepetê - que, aliás, me ajuda muito a escrever meus textos. Sem ele acho que eu nem conseguiria desenvolver minhas ideias direito.