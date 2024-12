Novo ano novo

POR LUIZ GUILHERME PIVA



De dentro do ano novo



nasce outro ano novo,



que é gestado naquele



desde quando ele, novo,



nasce de outro ano novo,



gestado num novo outro



anterior a esse novo,



que traz o novo do outro



ano antes dele e o novo



do ano depois, também novo -



é como um dentro do dentro,



que é sempre outro mesmo dentro,



só que semelha outro dentro,



porque todo dentro é novo:



o antes é novo e novo



é o depois, eis que todos



são o dentro um do outro:



o novo é o dentro do dentro,



o dentro é o dentro do tempo,



e o tempo é o dentro do novo,



pois dentro do tempo o tempo



é novo e há dentro do novo



um tempo que é um tempo novo



gestando outro novo tempo -



como o tempo gera o novo,



como o novo gera o dentro,



como o dentro gera o tempo,



como o tempo gera outro



ano que gera um novo.





Dentro de um ano outro ano



é a vida com a vida dentro.



O ovo dentro do ovo.

_________________________________

Luiz Guilherme Piva publicou "Eram todos camisa dez" e "A vida pela bola" - ambos pela Editora Iluminuras