Manchester City, a duras penas, enfim, vence

Pois eis que hoje Leicester recebeu o City, ambos necessitando desesperadamente de vitória, os anfitriões em 18º lugar e os visitantes em 7º.

Jogo lá e cá, Savinho, como ponta-esquerda, abriu o placar, em rebote do goleiro, e marcou seu primeiro gol com a camisa dos Citizens, aos 20 minutos.

Até o primeiro tempo terminar o Leicester pressionou, mandou bola na trave e ameaçou empatar outras duas vezes.

No segundo tempo o Leicester parecia os tetracampeões e o City o antepenúltimo colocado.

O time de Pep Guardiola simplesmente não via a bola, capaz de manter o 1 a 0 muito mais por falhas nas finalizações do adversário do que por seus méritos.

Até que, aos 73, em contra-ataque, Savinho pôs a bola na cabeça de Haaland e o norueguês também terminou seu jejum ao fazer 2 a 0.