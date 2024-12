Juventude se salva e São Paulo passa vergonha

O Juventude não se impressionou com o Morumbi com mais de 31 mil torcedores, bateu no São Paulo por 2 a 1 no segundo tempo, permaneceu na Série A e fez o São Paulo passar vergonha.

Porque se era para jogar como fez contra os gaúchos nas últimas duas rodadas melhor teria sido entrar em férias antecipadas e poupar sua torcida, tão presente, de atuações miseráveis como fez com seus titulares tanto na derrota para o Grêmio quanto para o Juventude.

Imagine o que será contra o Botafogo, domingo, no Nilton Santos.