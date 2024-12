Dá gosto ver de novo o Flamengo jogar, mas o Inter discorda

Inegável o otimismo do flamenguista em relação a 2025.

Se com tantas ausências importantes o time está jogando o que está jogando, imagine no ano que vem.

Antes do fim do primeiro tempo, Michael ampliou, depois de bola no travessão em cabeceio de Plata que Bruno Henrique não conseguiu aproveitar o rebote: 2 a 0, aos 36.

O gozado foi ver o peruano lamentar o gol perdido por ele em vez de comemorar o do companheiro.

Era hora de o Inter sair de seus cuidados, mas Michael não deu tempo nem de pensar e fez mais um antes do intervalo, aos 40, o 3 a 0, explicitando no marcador o amasso que impunha, em bola vinda de Wesley na linha do fundo.

Ao Inter caberia evitar a catástrofe no segundo tempo e lamentar que o jejum no Campeonato Brasileiro seguirá por mais um ano desde 1979, há nada menos de 45 anos.