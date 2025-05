Provocadores convictos e covardes

Ou da professora quando era na sala de aula.

Depois, adultos, provocam com mentiras e, quando levam uma lambada ao estilo deles, correm para baixo não de saias, mas das togas da Justiça.

Invariavelmente perdem, perdem feio, leem sentenças com sermões de juízes e juízas, e têm de pagar, quando não indenizações que doem nos bolsos, única parte do corpo que lhes importa, ao menos, as custas advocatícias.

Verdade que nem sempre agem sóbrios, ficam mais covardes embriagados e se acham valentes.

E medem os outros pelas próprias vergonhosas réguas, até imaginam que o dinheiro pode e compra tudo.

No fundo, alguns são merecedores de pena, outros só de asco.