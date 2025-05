Yuri Alberto exagera na lei do ex por três vezes

Não foi o que aconteceu.

Os anfitriões voltaram com Matheus Bidu no lugar do fraco Hugo e os colorados com Óscar Romero no de Alan Patrick, poupado para o jogo contra o Atlético Nacional pela Libertadores.

Os gêmeos Romero estavam em campo como no ano passado quando jogaram Corinthians e Botafogo.

Insuflado pela Fiel que não parava de apoiar, para variar, os corintianos começaram o segundo tempo em busca do empate redentor e Memphis tirou tinta da trave, aos 5 minutos.

Dois minutos depois Yuri empatou, mas em lance com falta de Matheuzinho em Wesley na origem do lance e o VAR chamou para anular.

O jogo recomeçou cinco minutos depois, com Ronaldo no lugar de Thiago Maia.