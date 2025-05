Por que Augusto Melo não foi afastado da presidência do Corinthians

Em nota anterior sobre o mesmo tema errei ao citar artigo da Lei Geral do Esporte que determinava afastamento imediato de presidente de clube cujas contas não sejam aprovadas pelo Conselho Deliberativo.

Errei ao me basear, na verdade, de texto do projeto de lei e não da lei aprovada em 2023, pelo que peço desculpas à senhora e ao senhor leitor do blog.

A nota foi devidamente removida.