O que será de Lamine Yamal?

O menino de 17 anos do Barcelona parece destinado a ser o novo rei do futebol



A vida é dura, o caminhos são traiçoeiros, muitas vezes o que parece não é e o esporte, o futebol em particular, abriga centenas de histórias que começaram promissoras e terminaram decepcionantes.

Para citar apenas um caso, nem de fracasso, mas de ter ficado longe do que prometia, basta lembrar de Alexandre Pato.

Assinantes leem mais AQUI.