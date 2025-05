Ferreirinha perde pênalti e São Paulo empata pela sexta vez

O homem de marketing do São Paulo fugiu das aulas de português e é um pessimista militante.

Não fosse e não estamparia no estádio a faixa com os dizeres "No dia que tu não existir eu não quero sorrir nunca mais".

Pior que faltar o em (No dia em que) é admitir a hipótese de o São Paulo um dia deixar de existir. Tenha paciência! Com o Morumbi tomado outra vez?