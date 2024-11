De tanto martelar, o Palmeiras só podia ganhar

Senhoras e senhores, um massacre na casa verde, com um 1 a 0 que poderia ser 10 a 0, com o perdão do exagero.

Se a tragédia gaúcha, de verdade, prejudicou o Grêmio, o desempenho do Inter deixa Portaluppi em má situação, porque enquanto o Colorado está no G4, o Imortal tenta fugir do Z4.

Veiga sentiu e Zé Rafael o substituiu, diante de quase 34 mil torcedores.

Aos 44, Zé Rafael e Estêvão tabelaram em contra-ataque e Zé Rafael desperdiçou o 2 a 0, que ainda assim seria pouco.

Foram 34 finalizações contra seis.

O Palmeiras vive, fez ótimo segundo tempo, e o Grêmio que se cuide.