Neymar e a volta do filho pródigo

O filho pródigo da parábola fez exatamente isso: perdeu tudo e voltou para a casa paterna para não morrer de fome.

Não é a situação de Neymar, por óbvio.

Por mais desregrada que seja sua vida de atleta, ele segue bilionário.

Não confundir pródigo com prodigioso, papel que Neymar também já desempenhou.

O outro lado, o, digamos assim, positivo, é o de que o pai precisava tanto do filho esbanjador quanto o filho precisava do pai.

Neymar precisa do Santos para, talvez, voltar a ser jogador com condições de disputar a próxima Copa do Mundo em busca do título que lhe falta.