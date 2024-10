No Terreiro do Galo, Gallinas não tem vez

Aos 21, porém, valeu.

Lyanco lançou, Hulk trombou com o zagueiro Pezzella, e a bola sobrou soberana nos pés de Deyverson para abrir o placar ao se livrar com frieza do goleiro e explodir o Terreiro do Galo.

Ali ficou claro que a arbitragem não estava encomendada porque, se quisesse, poderia marcar falta de Hulk no lance como, aliás, o River reclamou bastante.

Futebol propriamente dito havia pouco, disputas viris não faltavam.

Ao contrário, parecia difícil que o jogo terminasse sem expulsões.

Riscos o Galo correu apenas um, logo depois do gol, quando Colidio arrematou com veneno rente à trave.