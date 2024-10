Não chore ainda não, corintiano

Apesar da vitória do Vitória sobre o Bragantino ter significado a volta do Corinthians à zona do rebaixamento, a rodada até que foi generosa para as pretensões alvinegras.

Porque quase todos que estão acima do Corinthians se deram mal, a começar pelo Vasco, cinco pontos a mais, mas ainda sob riscos.

O ponto que o Criciúma ganhou do Botafogo também não estava nos planos corintianos, mas apenas quatro pontos os separam.