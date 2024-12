Ronaldo elege melhores jogadores de 2024 e se diz surpreso com Bellingham

Pentacampeão pela seleção brasileira, Ronaldo Fenômeno elegeu os jogadores que foram destaques da temporada de 2024, incluindo Vini Júnior e Bellingham, que classificou como surpresa.

O que aconteceu

Ronaldo destacou os melhores atletas desta temporada, citando Vini Júnior e Bellingham, do Real Madrid. O ex-jogador disse que, mesmo sem a Bola de Ouro, as atuações do camisa 7 não devem ser apagadas: "Acho que a temporada do Vinícius Júnior foi uma das melhores que tivemos em muitos anos. Claro que não ter levado a Bola de Ouro como melhor do mundo foi algo que deixou todos os brasileiros tristes, mas isso não anula tudo que ele fez nesta temporada", disse à Betfair.

Sobre o meio-campista inglês, Ronaldo admitiu surpresa pela boa temporada do jogador: "Bellingham foi um jogador que me surpreendeu, principalmente nas suas atuações pela Inglaterra. Eu fico muito curioso sobre como será a próxima temporada dele com o Vini". Ronaldo lembrou também Mbappé, que não rendeu como esperado: "Chegou muito badalado no Real Madrid, mas que na minha opinião ainda não conseguiu ser o protagonista que todos os torcedores esperam".