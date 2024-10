Na noite em que um botafoguense brilha, outros decepcionam

Quem acompanha este blog sabe que nunca faltou cobertura de jogo com o líder do Brasileirão.

A noite de sexta-feira foi exceção.

Porque o blogueiro teve a chance imperdível de ver a pré-estreia do filme do ultrabotafoguense Walter Salles Júnior, "Ainda estou aqui", sobre a heroína brasileira Eunice Paiva, viúva do deputado Rubens Paiva e mãe do extraordinário escritor Marcelo Paiva.