A esquerda se dá bem também no futebol em Madri

Em sábado histórico para os democratas no Brasil, com a primeira prisão de um general golpista de 4 estrelas, o clube de esquerda em Madri, o Rayo Vallecano, de bairro operário da capital espanhola, empatou brilhantemente com Real Madrid, historicamente associado à ditadura franquista e à monarquia, tropeço que manteve o Barcelona na liderança.

O Rayo vermelho está para os espanhóis assim como o St. Pauli, de Hamburgo, está para os alemães.

Como se sabe o mundo é uma bola e gira, embora os terraplanistas, que batem continência para pneus, neguem.