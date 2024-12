O grande ano da CBF

Atenção: esta coluna contém ironia, a começar pelo título e a continuar até o fim



Dizem que piada não envelhece; são as pessoas que ficam velhas.

Daí recontá-la às jovens raras leitoras e aos jovens raros leitores.

Consta que Deus começou a fazer o mundo pela Europa e avisou: "Farei também um continente chamado América. No sul, o Brasil, com 8.500 quilômetros de litoral, sem vulcões, terremotos etc, e porei lá os melhores jogadores de futebol". Imediatamente um italiano o interrompeu: "Ma perché, Dio?", e continuou: "Litoral maravilhoso, sem acidentes naturais e com os melhores jogadores?!!!". Ao que Ele respondeu: "Fique tranquilo, você vai ver os dirigentes. Serão os piores do mundo".

