Soy Loco por um Ba-Vi na América

O Bahia gastou quase 7 vezes mais por cada ponto ganho que o Vitória. De acordo com matéria do UOL, publicada na última segunda-feira, o Bahia vai receber R$ 31,3 milhões da CBF pela 8ª colocação. Já o Vitória ficará com R$ 20,7 milhões pelo 11º lugar. A diferença é de 51,2% a mais para o tricolor, cujo investimento inicial foi 7,8 vezes maior.