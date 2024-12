'Malhação' de 2001 está de volta: por onde anda o elenco principal?

Sérgio Hondjakoff

O eterno Cabeção de "Malhação" participou de seis temporadas da trama. Sérgio voltou a ser assunto na mídia por causa de problema com drogas, o que rendeu alguns surtos, incluindo episódios de ameaças ao pai e internação. Em maio de 2024, o ator gravou um vídeo dizendo que está curado há dois anos e agradeceu o terapeuta pelo resultado do seu trabalho.

Dado Dolabella

Estreando na atuação em "Malhação 2001", Dado viveu Robson por duas temporadas. Depois disso, ele atuou em algumas novelas da Globo, como "Senhora do Destino" (2004-2005). O último papel de Dado nas novelas foi em "Máscaras" (Record), em 2012. Dolabella voltou a virar assunto na mídia em 2024, tanto por seu namoro com Wanessa Camargo, que participou do BBB 24, como por uma entrevista de Luana Piovani, sua ex-namorada, que relembrou um caso de agressão que sofreu do ator.