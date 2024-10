Fred Melo Paiva, o Tiradentes do Galo

A torcida do Galo, por meio do coletivo de torcedores Califórnia Alvinegro, e com vaquinha entre os torcedores atleticanos, fez um mural no estádio do clube em homenagem a personagens relevantes da história do Atlético Mineiro.

O jornalista Fred Melo Paiva foi um dos homenageados, ou melhor, era um deles.

Porque, ao batizar o nome do estádio como Terreirão do Galo, e ao ser crítico dos donos da SAF que sucatearam o clube para comprá-lo barato, principais credores que eram, Paiva incomodou os poderosos e foi sumariamente apagado do mural, com a justificativa oficial de que será feito um rodízio de personalidades.