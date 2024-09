Itaquera festeja o hexa das Brabas

As tramas habituais do time de pé em pé não aconteceram e poucas vezes o time fez jogadas na área das rivais, exceção feita às vezes em que, por erros de saída de bola, tiveram alguma chance.

Com muita gente no estádio, as Soberanas mais resistiram que atacaram — e precisavam de dois gols de diferença para levar a decisão à marca da cal.

Se entre às 10 e 11 horas o Majestoso correu tão pobre, mais perto do meio-dia a expectativa para o segundo tempo era de jogo ainda pior.

E inexistia razão para a decisão ser pela manhã, no calor e tempo seco do inverno paulistano, a não ser a grade da TV, desinteressada em levar ao ar um espetáculo de qualidade: Itaquera estava livre para receber o jogo à tarde.

Logo no começo do segundo tempo as Soberanas, com Camilinha, perderam a melhor oportunidade para abrir o placar e pressionar as Brabas.

As são-paulinas davam sinais de que jogariam com mais coragem, tudo ou nada.