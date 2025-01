'Ainda estou Aqui' no Oscar é gol histórico contra quem se opõe à cultura

Acompanhei as indicações ao Oscar com a mesma intensidade da final de Libertadores entre Corinthians e Boca Juniors em 2012. A emoção se justifica, em especial, pelas nomeações do filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.

O cinema brasileiro marca um gol histórico, para o lamento daqueles que, porventura, se opõem à nossa cultura. O filme concorre nas categorias de melhor filme estrangeiro e melhor filme - uma indicação inédita para o país.

A obra narra uma história real da ditadura militar, período de violência e repressão, a partir da trajetória de Eunice Paiva, esposa do deputado Rubens Paiva, morto e desaparecido político durante o regime.