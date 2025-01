Santos e Palmeiras ainda em formação se enfrentam na Vila histórica de Pelé

Nessa quarta-feira (22), teremos o primeiro clássico oficial no futebol brasileiro. Santos e Palmeiras se enfrentam na Vila Belmiro pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. O time da Vila está em processo de reformulação, montando um novo elenco dirigido pelo recém-chegado Pedro Caixinha. Não é fácil ter que remodelar um time depois de conseguir o acesso da Série B para a A em um campeonato difícil como o brasileiro, e o Campeonato Paulista vai servir para isso.

É um confronto de dois treinadores portugueses com visões diferentes de como jogar futebol taticamente. Gosto muito dos dois, mas é óbvio que Abel Ferreira tem feito um trabalho incrível e muito vitorioso no Palmeiras desde o dia em que pisou no clube. Ele também está em um time em reformulação, mas ainda conta com uma base, principalmente defensiva, que o Palmeiras precisa. Abel Ferreira quer um centroavante fazedor de gols que venha para assumir a titularidade com a camisa 9. Ele deixa isso claro nas entrevistas quando tem a oportunidade de tocar nesse assunto.

Pedro Caixinha vinha fazendo um ótimo trabalho no Red Bull Bragantino, exceto na reta final do Campeonato Brasileiro de 2024, mas isso não apaga sua qualidade para montar boas equipes. Enquanto Abel espera um camisa 9, Caixinha já ganhou um dos bons, e todos estão na expectativa de ver Tiquinho Soares com essa histórica camisa santista. Quando digo "todos", entendam os apaixonados pelo futebol, independentemente do time que torcem.