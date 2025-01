Fernanda no Globo de Ouro e Vini Jr. no The Best: esse é o Brasil vencedor

A gente sempre acha quase impossível, por termos esse maldito "complexo de vira-lata" que às vezes não nos permite ver que somos capazes de sermos premiados fora do esporte.

A consagração de Fernanda vem semanas depois de outro brasileiro brilhar aos olhos do mundo. Em dezembro, Vini Jr. foi merecidamente eleito o melhor jogador do mundo no The Best, da Fifa.

O cinema brasileiro sempre foi incrível, principalmente com filmes contando parte da nossa história, sendo ela divertida ou trágica, como foi no filme Ainda Estou Aqui, do Walter.

Temos ótimos diretores e diretoras, ótimos atores e atrizes, roteiristas... Enfim, somos merecedores.

O filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, é incrível, pela forma como ele conta a história de luta da Sra. Eunice Paiva, mãe do meu amigo Marcelo.

Um filme que emociona, revolta, enche a gente de dor, mas também transborda dentro de nós a força para enfrentarmos o que vem pela frente.