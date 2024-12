Não acho absurdo, mas existem prós e contras para se trazer o David Luiz

David Luiz seria uma boa opção para o Corinthians? Uma ótima pergunta a ser feita para discutirmos essa possibilidade, levando em consideração os prós e os contras de uma possível negociação.

A favor, vejo que é um jogador com muita experiência, que participou de uma Copa do Mundo e teve uma carreira incrível na Europa, conquistando vários títulos, incluindo uma Champions League com o Chelsea. No entanto, perdeu o Intercontinental para o próprio Corinthians em 2012.

Venceu muito tanto no Chelsea quanto no Benfica e no Arsenal. É um zagueiro sério, com muita garra, que, nos melhores momentos da sua carreira, comandava a defesa, demonstrando forte liderança.