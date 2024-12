No mercado da bola, muito cuidado com a armadilha das fake news esportivas

A pior parte é para os corintianos, que, mesmo com a saída de Fagner, continuarão pagando metade do seu salário, o que expõe a incompetência da direção que renovou seu contrato este ano, mesmo sem que ele retribuísse em campo.

E os treinadores? Bom, Artur Jorge, pelo que vi, está saindo do vitorioso Botafogo para treinar o Al-Rayyan, do Qatar. É uma clara escolha financeira, pois deixar um clube como o Botafogo, que atravessa um dos momentos mais incríveis da sua história, para ir treinar no Qatar é uma decisão que prioriza a conta bancária em vez das realizações profissionais. É uma escolha que deve ser respeitada, mas deixar o Botafogo agora é jogar fora a oportunidade de disputar o Super Mundial da Fifa no meio do ano de 2025.

Para mim, esse Super Mundial é mais um torneio caça-níqueis para enriquecer os donos do futebol, mas enfrentar equipes europeias de alto nível deveria ser importante para Artur Jorge; no entanto, não foi!

O Grêmio definiu que seu treinador no próximo ano será Gustavo Quinteros, campeão argentino com o Vélez Sarsfield, que deverá rejuvenescer o elenco e tornar o Tricolor muito mais competitivo do que foi em 2024.

Outra verdade é que Pedro Caixinha, um ótimo treinador, foi demitido do Red Bull Bragantino pela queda de rendimento no final do Campeonato Brasileiro. Seu trabalho será árduo, pois terá de formar um time para a Série A, já que o Santos foi o campeão da Série B, mas o mesmo time não é suficiente para ser competitivo sem riscos de cair novamente.

Existem outras negociações concretizadas, mas há muito mais especulações que confundem a gente. Portanto, não quero perder tempo com isso, nem cair na armadilha das fake news esportivas.