Qual foi o melhor treinador brasileiro do ano de 2024?

Já o trabalho de pouco tempo do Filipe Luís foi ótimo, porque o ambiente mudou para melhor. As coletivas são mais profissionais e respeitosas, mas o importante foi que ele fez o time jogar um futebol muito gostoso de se ver e, ao mesmo tempo, super competitivo. O ápice foi a final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, quando venceu as duas partidas (3 x 1 no Maracanã e 1 x 0 na Arena MRV).

O 5º colocado foi o Internacional, numa arrancada espetacular, depois de tudo que causou a tragédia no Rio Grande do Sul em todos os sentidos para o povo gaúcho, e não seria diferente no futebol. O lado psicológico ficou abalado, tanto que, enquanto o campeonato rolava (absurdamente), muitos jogadores estavam em uma força-tarefa para salvar pessoas das enchentes, como, por exemplo, o vencedor do prêmio Fair Play da FIFA, Thiago Maia. Tudo começou a andar para o Colorado quando saiu o limitado Eduardo Coudet e entrou o ótimo Roger Machado, que tinha uma tarefa dificílima pela frente. Além de ter que trabalhar o emocional do elenco, também fez com que o time tivesse uma evolução técnica e tática impressionante. Ele já estava fazendo um trabalho incrível no Juventude, onde foi vice-campeão gaúcho, eliminando o próprio Inter na semifinal, assim como na Copa do Brasil.

Passamos agora para Rogério Ceni, que foi um dos cinco treinadores do Campeonato Brasileiro que teve um trabalho com começo, meio e fim. Rogério venceu o Campeonato Baiano, mas seu time foi oscilante durante toda a temporada, tendo momentos em que parecia que não conseguiria reagir. Houve muita pressão da torcida e de boa parte da imprensa pela sua demissão. A cobrança no clube era intensa, mas parecia que, agora que o Bahia faz parte do grupo City, o importante está sendo o projeto, e o grupo confia e gosta do trabalho do Rogério.

Esses são os três treinadores brasileiros entre os oito primeiros colocados do campeonato que alcançaram vaga na pré e diretamente na fase de grupos da Libertadores.

Algumas considerações: