Utilizar a imagem do Sócrates é falta de ética e respeito, Augusto Melo

A política do Corinthians ultrapassou todos os limites da ética e respeito com as pessoas.

Usar uma imagem de uma pessoa que já faleceu insinuando que tem o apoio incondicional é um absurdo. Na imagem criada pela turma do Augusto Melo, o Sócrates está na linha de frente, ao lado do próprio Augusto.

A arrogância, a prepotência, a soberba do Augusto Melo é tão grande que na imagem um dos maiores ídolos da história do Corinthians está abraçado com ele. Mas o Augusto está de braços cruzados, demonstrando que não está nem aí para o abraço do Magrão.