Racing mostra ao Cruzeiro que para ser campeão precisa ter variação tática

O Racing mostrou logo de cara no primeiro tempo que não entrou em campo para estudar o adversário — porque já sabia tudo sobre ele.

Em 20 minutos já havia feito três gols, sendo que um foi anulado pelo VAR, com jogadas de velocidade e de roubada de bola no campo do Cruzeiro. Foi um amasso enorme do time argentino que não deu chances para o time mineiro respirar.

O Cruzeiro no primeiro tempo foi a cara do seu treinador, ou seja, com um futebol muito previsível, sem objetividade, sem intensidade e tocando muito a bola para os lados e para trás.