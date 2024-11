Galo terá que ser, de verdade, forte e brigador para superar o Flamengo

No último domingo (3), no Maracanã, o Galo foi apático, facilmente dominado e quase tomou uma goleada, o que seria o fim das pretensões de título na Copa do Brasil. O gol do Alan Kardec deu sobrevida ao time, mas a derrota em Goiânia deixou um sinal de alerta para Milito.

Escrevi sobre como Filipe Luís, na Arena MRV, poderá olhar para o banco com a certeza de que pode contar com qualquer jogador, pois todos mostraram sua importância na vitória contra o Cruzeiro.

Será que Gabriel Milito terá a mesma confiança ao olhar para o banco do Galo depois da derrota para o Atlético-GO?

Para reverter a desvantagem de dois gols, o Galo terá que estar totalmente focado, determinado e muito agressivo para não deixar o Flamengo respirar. Em quatro dias, demonstrou fragilidade tanto com a equipe titular quanto com a alternativa.

Para ser campeão, o Galo precisará fazer a partida da vida no domingo (10). Além disso, estará na final da Libertadores no dia 30/11, com mais um grande desafio pela frente.

Considero o Atlético-MG um grande time, e é um clube pelo qual tenho grande admiração desde garoto.