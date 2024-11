Marcelo é um grande jogador, mas não é a última bolacha do pacote

O Fluminense está lutando para fugir do rebaixamento e a preocupação do Marcelo é saber quanto está o jogo do Real Madrid?

Sempre gostei do futebol Marcelo, mas sem dúvida alguma é um dos jogadores brasileiros mais mimados, que parece ser um comportamento adquirido da sua geração, em que a grande maioria se comporta como se fossem "a última bolacha do pacote".

Faltando seis rodadas para terminar o campeonato, o que o Fluminense menos precisa é de comportamento egoísta de um de seus jogadores principais.

Marcelo continuaria sendo muito importante para ajudar o Fluminense escapar do rebaixamento, mas se doando com humildade e colaborando como todos os outros jogadores da equipe.

Por decorrência desses comportamentos desrespeitosos com o Fluminense, seus torcedores, Mano Menezes e os companheiros, Marcelo e Tricolor carioca decidiram pela rescisão de seu contrato.

O presidente Mário Bittencourt precisava mesmo tomar uma atitude, pois como descrevi no texto, não foi a primeira vez que Marcelo se comporta com soberba e falta de respeito no clube.