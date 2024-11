F. Melo faz gesto de roubo e é expulso; presidente do Flu ofende: 'Ladrão'

Felipe Melo foi expulso do banco de reservas no fim do jogo entre Fluminense x Grêmio após fazer um gesto indicando roubo. Os times empataram por 2 a 2 no Maracanã, pelo Brasileirão, e o presidente Márcio Bittencourt chamou o juiz de 'ladrão e vagabundo', segundo a súmula.

O que aconteceu

O camisa 30 do Fluminense se revoltou com o pênalti marcado a favor do Grêmio no fim do jogo. O time carioca vencia por 2 a 1 e cedeu o empate com a cobrança convertida por Reinaldo.

O árbitro Matheus Delgado Candançan relatou a expulsão na súmula, alegando que Felipe Melo 'virou-se para a torcida e fez um gesto com as mãos insinuando um roubo e proferindo as seguintes palavras: "O Fluminense está sendo roubado'. Antes disso, o jogador se dirigiu ao juiz 'aplaudindo as decisões de maneira irônica e desrespeitosa'.