Por que Vinicius Jr. merece ganhar a Bola de Ouro?

É muito raro ganhar a Bola de Ouro um jogador que não decide um jogo importante com frequência. Até goleiros que já mereceram ganhar nunca ganharam. O Courtois, na final de 2021/22, em que o Real Madrid venceu o Liverpool por 1 a 0, com gol do Vinicius Jr., pegou tudo e mais um pouco, e merecia um prêmio como melhor jogador do mundo; venceu apenas o de melhor goleiro.

Em 2006, o vencedor da Bola de Ouro foi o defensor italiano Fábio Cannavaro, porque a "Squadra Azzurra" foi tetra campeã do mundo, e o Zinedine Zidane deu uma cabeçada no peito do zagueiro italiano Materazzi, sendo punido por essa agressão.

Antes do Cannavaro, só o genial líbero/zagueiro/volante Franz Beckenbauer havia vencido duas vezes (1972/1976). Vinicius Jr. decidiu a Champions na vitória por 2 a 0 contra o Borussia Dortmund em Wembley na última temporada, além de ter vencido a La Liga, também sendo determinante.

Outro considerado forte na disputa é o inglês Jude Bellingham, que joga demais também, só que tem no seu time um jogador que aparece nos jogos mais importantes de forma genial, como o Vinicius Jr.

Então, eu acho que o grande favorito ao prêmio da Bola de Ouro para a temporada 2023/24 é o brasileiro Vinicius Jr. Pode-se dizer que ele foi muito mal na Copa América, mas o Bellingham também não foi exuberante na Eurocopa, e o Rodri estava bem até romper o ligamento cruzado na final contra a Inglaterra.

Quem poderia disputar com Vini Jr. seria o garoto Lamine Yamal, mas ele explodiu mesmo na Eurocopa e deve ficar com o prêmio de melhor jovem do mundo. Para a temporada 2024/25, ele pode, de verdade, brigar pela Bola de Ouro, porque, para mim, é o maior talento técnico que apareceu nos últimos anos.