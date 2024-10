Gerson é 'dono do jogo', Flamengo elimina Corinthians e vai à final

Gerson e Matheuzinho disputam a bola na partida entre Corinthians e Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil 2024 Imagem: ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Com a expulsão do Bruno Henrique e a saída do Gabriel para a entrada do Fabrício Bruno, Filipe Luís matou o time do Corinthians. Formou uma linha de três zagueiros altos, já prevendo o desespero corintiano e os cruzamentos excessivos. Ao mesmo tempo, tumultuou o meio-campo, forçando o Corinthians a ser criativo e técnico, e foi nesse momento que a fragilidade da equipe ficou evidente.

Rodrigo Garro, que deveria ser a referência técnica do time, precisava assumir a responsabilidade, fazer jogadas individuais, partir para cima e enlouquecer a marcação. Mas não fez nada disso. Limitou-se a toques laterais e cruzamentos na área. Na partida em que o time mais precisou de sua técnica, ele simplesmente desapareceu.

Igor Coronado entrou para dar mais agressividade e criatividade, sendo mais um jogador para partir para cima da defesa, mas fez o mesmo que Garro: nada! Talvez isso explique por que ele nunca jogou em uma grande liga ou num grande clube europeu.

A estratégia do Corinthians no segundo tempo foi absurda. Apostaram em cruzamentos constantes na área, consagrando Fabrício Bruno, Léo Pereira e Léo Ortiz, além do goleiro Rossi, que saía do gol e pegava a maioria das bolas. O ataque corintiano também irritou ao tentar simular faltas o tempo todo, especialmente Yuri Alberto, Romero e Garro, que preferiram cair em jogadas promissoras ao invés de seguir na busca pelo gol.

Por outro lado, o Flamengo fez o jogo perfeito para uma equipe que ficou mais de 60 minutos com um jogador a menos, dominando o meio-campo. O Corinthians, por sua vez, precisa se preocupar com a zona de rebaixamento, já que os adversários diretos têm jogos a menos.