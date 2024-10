Para o Corinthians só interessa uma coisa contra o Furacão: VENCER!

O Corinthians ainda enfrenta o conflito em relação à Copa do Brasil e à Sul-Americana, com a luta para sair da zona de rebaixamento e como usar seus melhores jogadores. Se o objetivo principal for permanecer na Série A, precisa jogar como se cada jogo do Brasileiro fosse uma final de Copa do Mundo, até a última rodada, que será em Porto Alegre, contra o Grêmio.

As copas são importantes pelo dinheiro que entra nos cofres do clube, caso chegue até a final das duas, mas, em compensação, podem ter uma influência física nos jogos do Brasileiro. Jogando na Neo Química Arena, o Corinthians vem fazendo partidas incríveis no plano da intensidade, espírito de luta, entrega e garra, apresentando uma competitividade que não apareceu na maior parte da temporada.

Sem contar com o apoio incondicional da fiel torcida corintiana, que não abandona seu time desde sempre, mesmo antes de surgirem as torcidas organizadas. Nos 23 anos sem título, a torcida do Corinthians só aumentou e estava presente em todos os jogos, quando os estádios cabiam muito mais torcedores do que hoje em dia. Quando garoto, antes de 1977, quando Basílio fez o gol do título, assisti a jogos com mais de 100 mil torcedores no Morumbi e com mais de 50 mil no Pacaembu. Portanto, os jogadores podem contar fortemente com seus torcedores.

A torcida corintiana não deixa, de forma alguma, que o time desanime. Baixar a cabeça e se entregar não existe na história desse time. Mas não será nada fácil manter o foco 100% em todos os jogos até o final, principalmente se tiver que dividir com as copas.

Mas o que importa é que hoje à noite o time precisa se conectar com a torcida, que lotará a arena, e vencer o Furacão, porque, senão, a Série A de 2025 ficará cada vez mais distante.