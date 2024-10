Dorival, você estaria tranquilo se tivesse Sócrates, Zico, Falcão e Cerezo

A CBF, presidida pelo sr. Giulite Coutinho, escolheu Evaristo para dirigir a seleção nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1986, mas isso não foi o que aconteceu.

Em uma série de seis jogos sem poder contar com os jogadores que atuavam na Itália, Evaristo acabou demitido após uma derrota para o Chile, em Santiago, por 2 a 1. A segunda partida dessa série foi contra o Peru, em Brasília, no dia 28/04/1985, no Estádio Nacional de Brasília/Mané Garrincha.

Vínhamos de uma vitória por 2 a 1 contra a Colômbia no Mineirão, exatamente no dia da morte do presidente Tancredo Neves, 21/4/1985.

Enfrentamos a seleção peruana com a seguinte escalação:

1 - Paulo Victor (Fluminense)

2 - Luiz Carlos Winck (Internacional)

3 - Oscar (São Paulo)

4 - Mozer (Flamengo)

6 - Branco (Fluminense)

5 - Dema (Santos)

8 - Alemão (Botafogo)

10 - Casagrande (Corinthians)

7 - Bebeto (Flamengo)

9 - Careca (São Paulo)

11 - Éder (Atlético MG)

Ainda entraram Jorginho (Palmeiras) no lugar do Bebeto e Mário Sérgio (Palmeiras) no lugar do Éder.